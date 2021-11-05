الكهرباء تبدأ التحميل الجزئي بين توربينات رياح «جبل الزيت»

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تتواصل عمليات إزالة آثار حريق محطة رياح جبل الزيت بالبحر الأحمر، للأسبوع الثاني، تمهيدًا لإعادة تشغيل المحطة وربطها بالشبكة الموحدة، إذ قامت الطواقم الفنية العاملة في الصيانات والتابعة لشركة كهرباء القناة بعمليات التحميل الجزئي بين توربينات محطة رياح جبل الزيت والمحطة المتنقلة لحين ازالة اثار الحريق واجراء الربط بالكامل لتشغيل المحطة بشكل مؤقت لحين استكمال إصلاح الجزء المحترق بمحطة جبل الزيت والمراجعة على باقى المهمات حيث يتجاوز عدد خلايا 22ك.ف حاجز الخمسين خلية ومن المقرر اعادة تشغيل المحطة المؤقتة خلال ايام لتمكين محطات الرياح المتوقفة من إنتاج الطاقة ”.

فيما واصلت الطواقم الفنية اعمالها للاسبوع الثاني في إزالة آثار الحريق الذي نشب في صالة مهمات ومحولات الجهد المتوسط بمحطة محولات جبل الزيت شمال البحر الاحمر جهد 220 ك.ف حيث استقبلت محطة طاقة الرياح شاحنات ضخمة محملة بالكابلات وخلايا وتعمل الفرق على مدار 24 ساعة لتنظيف الصالة المحترقة فيما قررت وزارة الكهرباء تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب آثار الحريق الذي نشب بمحولات محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بالرياح والتي تعتبر الأكبر من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وأنه جار رفع آثار الحريق الذي نشب لدخول المحطة الخدمة.

بإعداد تقرير فني كامل يوضح أسباب الحريق ورفعة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء واكدت المعاينة المبدئية أن الحريق نشب في مفتاح بمحولات 220ك.ف وبفعل الرياح تمكن الحريق من الوصول لمهمات الجهد المتوسط.وان مهمات الجهد العالي قامت بالفصل من تلقاء نفسها بموجب نظام الإطفاء الذاتي المتواجد بالمحطة، وأن محطة المحولات سليمة والمشكلة فقط في مهمات الجهد المتوسط وجار العمل على إصلاحها ورجوعها للخدمة مرة أخرى وكانت قوات الحماية المدنية والاطفاء براس غارب شمال البحر الاحمر وبمشاركة عدد من شركات البترول براس غارب بالبحر الاحمر من السيطرة واخماد حريق ضخم اندلع باحد مزراع انتاج الطاقة الجديدة المتجددة من توربينات الرياح بمنطقة جبل الزيت برأس شقير حيث التهمت النيران عددا من المحولات ولوحة التوزيع الخاصة بالربط على الشبكة الكهربائيةالموحدة.

وفور تلقي الاخطار بالحريق تم الدفع بسيارات الاطفاء من عدد من شركات البترول القريبة من موقع الحريق بالانتقال إلى مكان الحادث للمشاركة في اخماد الحريق والسيطرة عليه وتبين من التحقيقات الاولية تلقي اجهزة الامن براس غارب اخطار بنشوب الحريق في مبني التحكم والمحولات بالكامل بمحطة الطاقة المتجددة لانتاج كهرباء الرياح ما ادي إلى توقف العمل بمبني المحولات التي تقع على طريق رأس غارب الغردقة امام منطقة رأس شقير وفور الوصول تم توزيع الافراد والتعامل المباشر مع النيران التي التهمت المبني بالكامل وتسبب في خسائر مالية كبيرة وقام مسؤولو الشركة بحصر الخسائر الناجمة عن الحريق والعمل على البدء في ازالة اثار الحريق واعادة مبني التحكم للعمل في اسرع وقت فيما تفقد اللواء حامد احمد رئيس مدينة راس غارب موقع الحريق ومتابعة ازالة اثار النيران وتحرر محضر بالحادث وتباشر نيابة راس غارب التحقيقات حيث طلبت تحريات المباحث وسماع اقوال مسؤولي مزرعة انتاج كهرباء الرياح حول اسباب الحريق.