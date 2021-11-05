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برنامج «بنكمل الصورة» يرصد علاقة أكتوبر بالإنجازات الحالية

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برنامج «بنكمل الصورة» يرصد علاقة أكتوبر بالإنجازات الحالية برنامج «بنكمل الصورة» يرصد علاقة أكتوبر بالإنجازات الحالية

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يواصل اليوم برنامج «بنكمل الصورة مع د.حنان يوسف» احتفالاته بالذكري ٤٨ من انتصارات اكتوبر من خلال عرض سلسلة من الحلقات تحت عنوان «نصر اكتوبر ..الترند الايجابي» .

وتركز هذه الحلقة على الربط بين انتصارات أكتوبر والانجازات التي تحققها الدولة المصرية كل يوم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها استمرار لروح اكتوبر حتي يومنا هذا في استلهام قيم الشرف والعزة والكرامة والتحدي والانتصار، والعمل على جعلها حالة مصرية مستمرة طول العام وتكثيف الاهتمام الاعلامي بعرض هذه الحالة بحيث لا يكون مقتصرًا على شهر اكتوبر فقط بل ان يستمر العمل والإنجاز المستلهم من روح اكتوبر سلاحا للانجاز والنجاح وتحقيق البناء والتنمية .

ويعتمد اعداد البرنامج على دراسات متخصصة غير تقليدية بالاستعانة بعدد من الشباب صناع المحتوي ومراكز الابحاث والمنتديات الفكرية الشريكة له .بالاصافة إلى فريق من الشباب المتطوع تحت اسم «سفراء بنكمل الصورة» يقومون بصناعة محتوي ترندات ايجابية حول انتصارات اكتوبر وتكثيف الاهتمام الاعلامي بها من وجهة نظر الشباب .

يستضيف البرنامج اليوم الجمعة في الساعة الثامنة مساء الكاتب الصحفي محمد امين رئيس تحرير مجلة اكتوبر وزميل اكاديمية ناصر العسكرية. والبرنامج من اعداد وتقديم الدكتورة حنان يوسف استاذ الاعلام ويشاركها عدد من شباب الاعلاميين والاخراج لعمرو منصور.

المصرى اليوم

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