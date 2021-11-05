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البرلمان العربي يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في جيزان

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البرلمان العربي يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في جيزان البرلمان العربي يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في جيزان
دعا لضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في التصدي لهذه الجرائم

البرلمان العربي يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في جيزان

أدان البرلمان العربي اليوم استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جيزان بطائرة مسيرة مفخخة، مشيرًا إلى أن تعمد ميليشيا الحوثي الإمعان في الاستهداف المتكرر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية ، يؤكد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات هذه الجماعة الإرهابية ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تستهدف عن عمد المدنيين وسلامة الطيران المدني وتهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدًا دعمه الكامل للمملكة في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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