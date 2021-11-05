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800 متسابق من وأوروبا في سباق «نصف ماراثون الجونة» في نسخته الثالثة لعام 2021

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800 متسابق من مصر وأوروبا في سباق «نصف ماراثون الجونة» في نسخته الثالثة لعام 2021 800 متسابق من وأوروبا في سباق «نصف ماراثون الجونة» في نسخته الثالثة لعام 2021

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شارك نحو ٨٠٠ متسابق من مختلف الأعمار من وعدة دول في النسخة الثالثة من سباق «نصف ماراثون الجونة»، الذي جرت فعالياته اليوم الجمعة تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة، وإشراف الاتحاد المصري لألعاب القوى وتضمن السباق 4 مسافات ركض هي 21 كم، و10 كم، و5 كم، وسباق 1 كم للأطفال لأول مرة هذا العام. وشملت قائمة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لمسافة 5 كم كلا من، أوشا هوليما، سلمي فودة، نجمة عباس، نور الدين بكر، يوسف شنودة، بلال فايز.

أما عن مسافة 10 كم، شملت قائمة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى كلا من: سلمي دسوقي، داليا بدران، كلير شارلتون، عبدالله عادل، بلال صلاح، عمر جامع. واخيرا فاز بنصف الماراثون وهو 21 كم كلا من: ندي الصاوي، خديجة امين، فاطمة هجرس، محد ربيع الحسيني، محمد رباكي، سيف الدين إسماعيل، حيث تم منح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل سباق جوائز خاصة، في حين حصل كل متسابق عبر خط النهاية على ميدالية تذكارية.

المصرى اليوم

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