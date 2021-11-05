لبلبة تدلي بصوتها في انتخابات المهن التمثيلية

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حرصت الفنانة الكبيرة لبلبة على الإدلاء بصوتها في انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية، والتي انطلقت صباح اليوم الجمعة، في مقر النقابة بشارع البحر الأعظم، وقامت بتقبيل البطاقة الانتخابية وداعبت المصورين.

ويترشح في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، التجديد النصفي، 12 شخصا على 6 مقاعد، بينهم عزوز عادل ومنير مكرم ووائل عبدالله وأيمن عزب وغيرهم.

وقال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة فرضت 200 جنيه لأى عضو يتخلف عن المشاركة والإدلاء بصوته في انتخابات النقابة، مؤكدا إنه يثق في حضور أعضاء النقابة، خاصة أن جميعهم حريص على اختيار ممثليه في النقابة بنفسه من أجل مستقبلها، والحرص على استمرار الخدمات التي تقدمها ومجلس إدارتها لأعضائها.

وفي سياق آخر، انضمت الفنانة لبلبة مؤخرا لفيلم «العميل صفر»، والذي يشارك في بطولته أكرم حسني ونيللي كريم وبيومي فؤاد ومحمد علاء