أخبار عاجلة

"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا -
محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. "توخيل" أفضل مدرب في "البريميرليغ" -
"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض -
الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر -
مسوح ميدانية لقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات بالحرم -
رؤوس مقطوعة.. "بوليتيكو" يروي عن فرق الموت ورسائل "طالبان" المفخخة! -
"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران -
الكارثة والمفاجأة.. "القاتل الصامت" يستهدف الدم والضغط والدماغ والمخ! -
الجزائر تقسو على جيبوتي برباعية في التصفيات الأفريقية -
إعلان حالة الطوارئ في المنيا بسبب موجة الطقس السيئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر ربيع الآخر

Print
دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر ربيع الآخر دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر ربيع الآخر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يومالجمعة التاسعِ والعشرين من شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس من شهرنوفمبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الآخر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق السادس من شهر نوفمبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّاهو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِهاوأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على َ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِالمباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس

بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث

"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا

"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا

نائب: مصر تسعى للتسوية السياسية وحشد المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية

نائب: مصر تسعى للتسوية السياسية وحشد المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية