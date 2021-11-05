الجيزة: المسار التحويلي الثالث بعد غلق الأهرام

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أعلنت محافظة الجيزة، مسار التحويلة المرورية الثالثه، البديلة عن إجراء الغلق الكلي لشارع الأهرام في تقاطعه مع شارع العمدة الجديد (الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة) حتى أمام المعهد العالي للدراسات المتطورة وشارع شريف فقط لتسليم موقع أعمال محطة مترو أنفاق العريش بالهرم.

تشمل التحويلات المرورية الآتي:

- حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير إتجاه شارع الاهرام تقوم بالسير يمينا «اجباري» إتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبوالهول.

ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى.

السير يمينا إتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) إتجاه كوبرى ترسا المستحدث.

- استكمال السير بمحور انور السادات «ترسا سابقاً» مروراً بكوبرى «ترسا المستحدث» وصولا حتى فتحة الدوران الكائنة بعد تقاطع شارع المحولات مع شارع ترسا بما يقرب من (٢٠٠م) ثم الـدوران والعودة مـرة أخـرى لمحور تـرسـا ثم الدخول يميناً إتجاه شارع المحولات المؤدي إلى شارع الأهرام.

الدخول يميناً لشارع المحولات وصولاً لشارع الهرم.

علما بان من يرغب في السير اتجاه مناطق (مستشفى الهرم – طريق المريوطية – مناطق ميدان الرمايه ) للقـادم مـن مـحـور أنـور السـادات «ترسـا سـابقـاً» يتـم الـدخول بشارع نعمة الله وإستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الاهرام إتجاه المناطق المشار اليها.

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