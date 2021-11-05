تفاصيل أزمة فرح علي وشيما صابر على الهواء .. «انتي شبه الخيارة»

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شهد الاستديو المخصص لتغطية أجواء القمة 123 بين الزمالك والأهلي واقعة غريبة من الثنائي فرح على وشيما صابر.

وانسحبت فرح على من الاستديو بعدما علقت شيما على ملابسها قائلة: «لابسة أخضر زي الخيارة النهاردة يا فرح»، لتغضب الأخيرة وتقوم بالانسحاب من الاستوديو على الهواء.

وعادت فرح على مجددا بعد دقائق لاستكمال الاستوديو رفقة زميلتها شيما صابر.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي مساء اليوم الجمعة في القمة 123 ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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