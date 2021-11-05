«السياحة» و«الصحة» تحذران الفنادق من إلغاء الغرف المخصصة للعزل

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قررت لجان التفتيش على الإجراءات الصحية والاحترازية التابعة لوزارتي السياحة والصحة، تحذير ٣ فنادق سياحية بمدينة الغردقة، بعد أن رصدت اللجان مخالفات صحية وملاحظات بالمطابخ ومنحهم مهلة لاعادة التفتيش مرة أخرى حتي لايتم إغلاق هذة الفنادق.

تلقى مسؤولو الفنادق والقري السياحية بالبحر الأحمر، خطابا من علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه يفيد بتلقي تعليمات من وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بقيام عدد من الفنادق بإلغاء غرف العزل المخصصة والمعلن عنها مسبقاً لعزل حالات الاشتباه أو الحالات البسيطة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد الخطاب على ضرورة التأكيد على توفير تلك الغرف واستمرارها وعدم خرق أي خطط وقائية أو إحترازية وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين فيما واصلت لجان وزارتي السياحة والصحة التفتيش على القري السياحية بالغردقة حول الاجراءات الصحية المتخذة واغلاق أي منشاة في حالة رصد أي مخالفة صحية بداخلها وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأكدت مصادر لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة من المقرر ان تستغرق فترة ٣ اسابيع ولديها الضبطية القضائية ولديها الصلاحية في غلق الفندق فورا في حالة وجود مخالفات تهدد سلامة وصحة النزلاء وسيتم تقسيم اعضاء اللجنة لعدة مجموعات وتستهدف لللجنة التفتيش على المطابخ والمطاعم والبوفيهات وأماكن تخزين الاغذية ومصادر المياه والتأكيد على الاجراءات الاحترازية، وكذلك اخذ عينات من المياه والاطعمه المختلفة وتقوم اللجنة بالتفتيش على جميع العاملين داخل الفنادق، والتاكد من اتخاذهم الاجراءات الاحترازية داخل الفندق واثناء مزاولة عملهم، وطريقة تنظيف الارضيات والمطاعم وتفتيش على المخازن والمطابخ والتلاجات.

وحذرت لجان التفتيش من التهاون من إلتزام الفنادق والمنتجعات السياحية بالاجراءات الإحترازية والاشتراطات الصحية وضوابط السلامة الصحية للحفاظ على سلامة النزلاء من المصريين والسائحين وسمعة المنتج السياحى المصري.

كما أن وزارة السياحة والآثار حريصة على متابعة مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية بتطبيق الاجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة الصحية وحرصها على الحفاظ على سمعة مصر السياحية وجودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري وان الوزارة لن تتهاون في حق أي نزيل أياً كانت جنسيته كما أنها لن تتهاون مع أية منشأة فندقية تخالف الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية ولم تلتزم بجودة الخدمات المقدمة بها وانه في حال وجود أي تجاوز أو إهمال لهذه الضوابط والاشتراطات سوف يتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة وفقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.و أنه في حال رصد أي تقصير باي فندق سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفندق ومديره وذلك منعا لحدوث أية مشكلات خلال الفترة القادمة. كانت وزارة السياحة والآثار قد اصدرت قراراً بالغلق الإداري لأحد الفنادق بمحافظة البحر الأحمر وذلك لعدم التزامه بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، مما يؤثر على سلامة النزلاء به، ويعمل على الإضرار بسمعة المقصد السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة به.