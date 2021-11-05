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محترفو "الفتح" ينضمّون لمنتخبات بلادهم.. والإدارة تحتج على حكَم مباراة "الاتحاد"

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محترفو "الفتح" ينضمّون لمنتخبات بلادهم.. والإدارة تحتج على حكَم مباراة "الاتحاد" محترفو "الفتح" ينضمّون لمنتخبات بلادهم.. والإدارة تحتج على حكَم مباراة "الاتحاد"

محترفو

ينضم الثلاثي المحترف بفريق الفتح الأول لكرة القدم: البيروفي كريستيان كويفا، والمغربي سعدان مروان، والجزائري سفيان بن دبكة إلى منتخبات بلادهم، خلال الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر المقبل، والمتمثلة في أيام الفيفا التسع، وهي آخر أيام في روزنامة الفيفا للعام 2021م.

وكانت إدارة نادي الفتح تلقّت خطابات من اتحادات البيرو والمغرب والجزائر بشأن استدعاء الثلاثي، حيث يستعد البيروفي لخوض مواجهتي بوليفيا يوم 12 نوفمبر المقبل وفنزويلا يوم 17 نوفمبر ضمن الجولتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة على التوالي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات 2022م.

في المقابل، يحل المنتخب المغربي ضيفاً على السودان يوم 13 نوفمبر، ويستضيف غينيا يوم 16 نوفمبر، ضمن مباريات المجموعة التاسعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022م، وضمن نفس التصفيات يحل منتخب الجزائر ضيفاً على جيبوتي يوم 13 نوفمبر، ويستضيف بوركينافاسو يوم 16 نوفمبر المقبل ضمن مباريات المجموعة الأولى.

من جهة أخرى منح المدير الفني السيد يانييك فيريرا إجازة للاعبين لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم الجمعة على أن تعاود التدريبات الأربعاء المقبل.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر إعلامية أن إدارة نادي الفتح تقدمت باحتجاج رسمي على حكَم مباراة الفريق أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ11 من دوري المحترفين، والتي انتهت بخسارة الفتح بثلاثية نظيفة بسبب خطأ فني عقب احتساب ركلة جزاء للاتحاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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