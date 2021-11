★ ★ ★ ★ ★

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه في مواجهة الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة 5-11-2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

وجاء تشكيل الأهلي في مواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - اليو ديانج.

الهجوم: محمد مجدي افشة - بيرسي تاو - محمد شريف.

يشهد اليوم الجمعة 5-11-2021 إقامة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري 2021-2022 ، وتبحث العديد من جماهير الأهلي والزمالك عن موعد مباراة الأهلي والزمالك والذي يقام الجمعة في الجولة الثالثة من البطولة .

وبدأ النادي الأهلي بطولة الدوري بتحقيق فوز مستحق على الإسماعيلي برباعية فى مباراة تألق فيها بيرسي تاو صفقة الفريق الجديدة ،فيما تغلب الزمالك على إنبي بنتيجة 2-0 ، وفى الجولة لثانية فاز الأهلي على البنك بهدف يتيم ، فيما تغلب الزمالك على طلائع الجيش بهدفين أيضاً ,

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ماهو موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟

الأهلي يواجه الزمالك الجمعة المقبل الموافق 5- 11- 2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021- 2022.

مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت مصر ؟

يواجه النادي الأهلي غريمه نادي الزمالك الساعة 8 م بتوقيت مصر في بث مباشر

ماهو موعد مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت السعودية ؟

يواجه النادي الأهلي غريمه نادي الزمالك الساعة 9 م بتوقيت السعودية في بث مباشر

ارتفع البحث خلال الساعات الماضية عن تردد قناة أون سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك 5-11-2021 في بث مباشر التى تعتبر من بين أهم القنوات الرياضية التي يتم البحث عنها على محرك بحث جوجل

قنوات أون تايم سبورت On time sport، والتي تملك 3 قنوات للبث الفضائي، بالإضافة إلى قناة للبث الأرضي، ونعرض فيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت 1 On time sport 1، وأيضًا قناة أون تايم سبورت 2 On time sport 2، وكذلك قناة أون تايم سبورت 3 On time sport 3.

وتملك مجموعة قنوات أون تايم سبورت On Time Sport الحق الحصري في نقل مباريات الدوري المصري كما تملك حق إذاعة مباريات دوري أبطال أفريقيا للمباريات التي تمت على أرض مصرعبر البث الأرضي.

تذيع قناة اون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد «.. 11861 معدل الترميز 27500..» الاهلي والزمالك

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

وقامت مجموعة قنوات ON.. اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها.

وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت

تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد.. تردد قنوات ON لمشاهدة الدوري المصري الممتاز

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

