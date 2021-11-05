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مروان حمدي يقود سموحة لاكتساح ايسترن كومباني بثلاثية في الدوري المصري

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مروان حمدي يقود سموحة لاكتساح ايسترن كومباني بثلاثية في الدوري المصري مروان حمدي يقود سموحة لاكتساح ايسترن كومباني بثلاثية في الدوري المصري

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزًا كبيرًا على حساب نظيره ايسترن كومباني بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة 5-11-2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

وتألق مروان حمدي مهاجم سموحة المعار من وسجل الهدف الأول في الدقيقة 39، وعاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني صديقي اوجولا في الدقيقة 80، لينتهي اللقاء بفوز سموحة بثلاثية نظيفة.

بهذا الفوز رفع سموحة رصيده إلى النقطة 5 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما واصل ايسترن كومباني سلسلة عروضه السيئة حيث يحتل المركز السابع عشر بدون نقاط.

ولمتابعة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم الجمعة 5-11-2021 اضغط هنـــــا

المصرى اليوم

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