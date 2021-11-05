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مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو الجيش السوداني للرجوع عن موقفه

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مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو الجيش السوداني للرجوع عن موقفه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو الجيش السوداني للرجوع عن موقفه

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دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة زعماء السودان العسكريين للرجوع عن موقفهم عقب سيطرتهم على مقاليد الأمور الأسبوع الماضي، في تصريحات أدلت بها في جلسة طارئة عن الوضع في السودان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقالت المفوضة ميشيل باشيليت إن انتزاع الجيش للسلطة بالسودان في 25 أكتوبر «مثار قلق بالغ» ودعت القوات المسلحة وعناصر الشرطة العسكرية والأمن للكف عن استخدام القوة المميتة وهو ما قالت إنه تسبب في سقوط 13 قتيلا على الأقل من المدنيين حتى الآن.

وقالت في المجلس «أحث زعماء السودان العسكريين وداعميهم على التراجع للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية».

المصرى اليوم

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