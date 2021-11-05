أخضر اليد يواجه نظيره الكويتي في ختام منافسات بطولة قطر الدولية لكرة اليد

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يواجه المنتخب السعودي لكرة اليد غداً السبت نظيره الكويتي في ختام منافسات بطولة قطر الدولية للرجال لكرة اليد المقامة في الدوحة حالياً بمشاركة منتخبات قطر والسعودية والكويت وإيران.

ومواجهة الغد هي الثالثة لأخضر اليد في البطولة؛ حيث سبق أن خسر مواجهته الأولى أمام نظيره الإيراني (24-16) قبل أن يخسر يوم أمس من مستضيف البطولة بنتيجة 25 / 18.

ويتصدر المنتخب القطري البطولة برصيد 4 نقاط من فوزين على الكويت والسعودية، فيما بقي المنتخب السعودي بدون نقاط.

وتعد مشاركة الأخضر في بطولة قطر الدولية للرجال لكرة اليد في إطار تحضيرات المنتخب السعودي للمشاركة في البطولة الآسيوية العشرين لمنتخبات الرجال التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18 وحتى 31 يناير من العام المقبل 2022، والمؤهلة لبطولة العالم المقررة في بولندا والسويد عام 2023.