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انقطاع البث التلفزيوني عن "ديربي الرياض"

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انقطاع البث التلفزيوني عن "ديربي الرياض" انقطاع البث التلفزيوني عن "ديربي الرياض"

انقطاع البث التلفزيوني عن

شهد "ديربي الرياض" بين النصر والشباب اليوم الجمعة انقطع للبث التلفزيوني إثر عطل فني مفاجئ عن مباراة الفريقين المقامة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022 م.

وقد توقف البث التلفزيوني لقنوات SSC الفضائية المالكة لحقوق نقل المسابقات (كأس خادم الحرمين الشريفين- دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - كأس السوبر السعودي)، للموسم الرياضي القـادم 22022-2021م ، عند الدقيقة الرابعة عشرة من عمر المباراة.


واستمر انقطاع البث التلفزيوني قرابة 11 دقيقة ليعود عند الدقيقة الخامسة والعشرين وكانت النتيجة تشير لتقدم الشباب بهدف دون رد سجله هتان باهبري عند الدقيقة 23.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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