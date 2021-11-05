أخبار عاجلة

"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا -
محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. "توخيل" أفضل مدرب في "البريميرليغ" -
"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض -
الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر -
مسوح ميدانية لقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات بالحرم -
رؤوس مقطوعة.. "بوليتيكو" يروي عن فرق الموت ورسائل "طالبان" المفخخة! -
"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران -
الكارثة والمفاجأة.. "القاتل الصامت" يستهدف الدم والضغط والدماغ والمخ! -
الجزائر تقسو على جيبوتي برباعية في التصفيات الأفريقية -
إعلان حالة الطوارئ في المنيا بسبب موجة الطقس السيئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو لمحو الأمية لعام ٢٠٢١

Print
جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو لمحو الأمية لعام ٢٠٢١ جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو لمحو الأمية لعام ٢٠٢١

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتسلم جامعة عين شمس جائزة (كونفيشيوس) لمحو الأمية لعام ٢٠٢١ من منظمة اليونسكو في إطار فعاليات اليوم العالمي لمحو الأمية 2021 محو الأمية من أجل تعافٍ محوره الإنسان: تضييق الفجوة الرقمية، وذلك إذا السبت.

وتقام الاحتفالية بحضور وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، ومساعد المدير العام للتربية اليونسكو، سفير جمهورية الصين الشعبية في ، أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ونواب رئيس الجامعة، مجلس جامعة عين شمس، ود. عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

كما يتضمن اليوم جلستين نقاشيتين الجلسة الأولى بعنوان محو الأمية من أجل تعافٍ محوره الإنسان، المنسق: ماري آن تيريز مانوسون أخصائي برنامج التعليم مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية مكتب القاهرة، ود. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ممثل من شعبة السياسات وأنظمة التعلم مدى الحياة، اليونسكو.

وتتضمن الجلسة الثانية: تعليم وتعلم محو الأمية باستخدام التكنولوجيا خلال COVID-19 وما بعده يتحدث فيها نزار حسن القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، د. عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، د. إسلام محمد السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، د. اشرف محرم مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار (ASFEC) سيرس الليان، د. إقبال السمالوطى أمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ورئيس جمعية حواء المستقبل.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا

"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا

نائب: مصر تسعى للتسوية السياسية وحشد المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية

نائب: مصر تسعى للتسوية السياسية وحشد المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية

مصرع شاب في حادث مروري بقنا

مصرع شاب في حادث مروري بقنا

السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي

السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي