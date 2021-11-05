جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو لمحو الأمية لعام ٢٠٢١

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تتسلم جامعة عين شمس جائزة (كونفيشيوس) لمحو الأمية لعام ٢٠٢١ من منظمة اليونسكو في إطار فعاليات اليوم العالمي لمحو الأمية 2021 محو الأمية من أجل تعافٍ محوره الإنسان: تضييق الفجوة الرقمية، وذلك إذا السبت.

وتقام الاحتفالية بحضور وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، ومساعد المدير العام للتربية اليونسكو، سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ونواب رئيس الجامعة، مجلس جامعة عين شمس، ود. عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

كما يتضمن اليوم جلستين نقاشيتين الجلسة الأولى بعنوان محو الأمية من أجل تعافٍ محوره الإنسان، المنسق: ماري آن تيريز مانوسون أخصائي برنامج التعليم مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية مكتب القاهرة، ود. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ممثل من شعبة السياسات وأنظمة التعلم مدى الحياة، اليونسكو.

وتتضمن الجلسة الثانية: تعليم وتعلم محو الأمية باستخدام التكنولوجيا خلال COVID-19 وما بعده يتحدث فيها نزار حسن القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، د. عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، د. إسلام محمد السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، د. اشرف محرم مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار (ASFEC) سيرس الليان، د. إقبال السمالوطى أمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ورئيس جمعية حواء المستقبل.