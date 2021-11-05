تعرف ما هو فيروس الروتا المسؤول عن وفاة ربع مليون طفل سنويًا؟

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قال الدكتور مصطفي محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، فيروس الروتا هو فيروس شديد العدوي ويعد الأكثر شيوعا بين الرضع والأطفال حول العالم ويتسبب في حدوث اسهال شديد وقيء وارتفاع بدرجه الحرارة وقد يتسبب في وفيات أكثر من ربع مليون طفل سنويا جراء المضاعفات الخطيرة.

وأضاف محمدي أن فيروس الروتا يطلق عليه الفيروس الديمقراطي إذ انه يتواجد في المجتمعات المتقدمة وأيضًا المجتمعات النامية مع اختلاف نسب الانتشار ونسب حدوث المضاعفات والوفيات التي يسببها حسب درجة الرعاية الطبية التي يتلقاها الطفل المصاب.

وأشار إلى أن فيروس الروتا له سلالات متعدده ويمكن لنفس الشخص أن يصاب به أكثر من مره وغالبا تكون كل مره بسلاله مختلفة عن سابقتها وتكون الإصابة الأولى هي الأكثر حد عن التالية لها ويزداد انتشار فيروس الروتا في فصلي الربيع والشتاء⁦.

وتابع: يعتبر الجفاف من أخطر مضاعفات الإصابة بفيروس الروتا وهو السبب الرئيسي لوفيات الأطفال في الدول النامية، وتبدأ أعراض الإصابة بفيروس الروتا بعد التعرض للفيروس خلال يومين تقريبًا وتبدأ بأعراض أولها ارتفاع الحرارة ثم القيء ثم يلي حدوث اسهال مائي يستمر من ٣ إلى ٨ أيام ويمكن أن يتسبب في آلام بالبطن في بعض الأحيان.

وأوضح محمدي، ينتقل فيروس الروتا من خلال وصول الأيدي الملوثة ببراز الطفل المصاب إلى فم طفل آخر أو شخص آخر غير مصاب وقد يصاب الأطفال بالفيروس عند ملامسة أسطح أو أدوات أو العاب ملوثة ووضع أيديهم في فمهم.

وفيروس الروتا يعيش فتره طويله على الأسطح اذا لم يتم تطهيرها لذلك تكون العاب الاطفال لدي عيادات الأطباء مصدرا للعدوي.