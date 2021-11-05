تعرف على تاريخ الباخرة السياحية المحترقة برأس البر

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شب حريق هائل بباخرة سياحية برأس البر، داخل محافظة دمياط، ظهر اليوم الجمعة، والتهمت النيران جسم الباخرة بالكامل وأتت على كل محتوياتها، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وعدم وصولها للمراكب الأخرى المجاورة.

والباخرة السياحية تسمي «خلود النيل»، ويمتلكها خبير سياحي، يعمل كرئيس غرفة المنشآت السياحية بمنطقة الدلتا ومدن القناة، وهي أقدم باخرة سياحية وتعد أحد المزارات السياحية لقدمها، ولكونها أول مشروع سياحى متكامل براس البر حيث يتكون من المطعم العائم خلود النيل وحمامات سباحة وسلسلة مطاعم وكافيهات اضافة إلى قاعة الملكة للمناسبات السعيده والمؤتمرات، ونظرا لوجودها بشارع النيل برأس البر جعلها أحد الأماكن المميزه التي تحرص الأسر على زيارتها خلال الموسم الصيفي.