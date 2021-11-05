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الموافقة على 73 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

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الموافقة على 73 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف الموافقة على 73 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

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ترأس الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم 86 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة ،وذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، العميد عماد الدين عبدالسميع، المستشار العسكري، المستشارحسام سلامة أحمد، مفوض الدولة بالمحافظة، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، أحمد إبراهيم، مدير عام الأملاك، ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 73 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها«حتى الآن» إلى 3108 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1602عقدا موزعا (1142عقود مباني+ 460عقد زراعة)، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

المصرى اليوم

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