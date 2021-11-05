إتاحة البيانات والمعلومات.. أهم أهداف منظومة التخطيط في القانون الجديد

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نص مشروع قانون التخطيط العام للدولة، المقرر مناقشته امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الاحد المقبل على عدد من الاهداف التي تسعى منظومة التخطيط والمبادىء المطلوب تحقيقها.

و نصت المادة 3 من المشروع على انه «تستهدف منظومة التخطيط المبادىء والقواعد الاساسية الاتية :» الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة وتحديد السقف المالى والمرونة في التخطيط. والاستمرارية والتعاقب والمشاركة والانفتاح على المجتمع والتعاون بين مؤسسات الدولة والالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية وتشجيع الابتكار واتاحة البيانات وتداول المعلومات، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آليات تنفيذ تلك المبادىء والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية اعداد الخطط وىلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة الشالمة على المستوى القومى والاقليمى والمحلى والقطاعى.

وحدد مشروع القانون تعريف تحديد السقف المالى بانه :«تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوى والتي في حدودها يتم اختيار البدائل والاولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الاهداف المحددة للخطط».

كما عرف القانون اتاحة البيانات وتداول المعلومات بانه: «هولة تداول البيانات بين الجهات المعنية بالتخطيط، على ان تكون منظومة الترقيم المكانى احد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية في اطار موحد وذلك في اطار القوانني المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الامن القومى».