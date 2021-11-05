بعد تعرضها لـ «تسمم حاد».. تعرف على اَخر تطورات الحالة الصحية للفنانة مايا دياب

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تسببت الفنانة مايا دياب في إثارة حالة من القلق لدى جمهورها ومتابعيها بعد أن كشفت عن أنها أصيبت بحالة تسمم حاد، دون أن توضح سبب هذا التسمم.

مايا أصبحت بصحة جيدة الأن بعد تلقي الأدوية اللازمة، فهي لم تدخل المستشفى بل تلقت العلاج من الأطباء في المكان التي كانت تتواجد فيه وتحاول أن تأخذ قسطاً من الراحة لمعاودة نشاطها، وذلك حسب ما أكد مصدر مقرب من الفنانة لبرنامج «et بالعربي» .

وطرحت مايا دياب مؤخرًا، أغنيتها باللهجة المصرية بعنوان «الكعب العالي» من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة، عبر قناتها على اليوتيوب، والكليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري.