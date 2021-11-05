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مياه الأقصر: البنك الأفريقي ينفذ مشروع الصرف الصحي المتكامل

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مياه الأقصر: البنك الأفريقي ينفذ مشروع الصرف الصحي المتكامل مياه الأقصر: البنك الأفريقي ينفذ مشروع الصرف الصحي المتكامل

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استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، برئاسة لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس الإدارة مسئولى بعثة البنك الأفريقى.

وتم ذلك من خلال عقد ورشة عمل تحت عنوان مشروع الصرف الصحى المتكامل ببعض المناطق الريفية بصعيد ، محافظة الاقصر، تمويل بنك التنمية الافريقى AFDB بمبلغ 109 مليون يورو بهدف مناقشة الآليات والأطر الرئيسية لتنفيذ المشروع بقرى محافظة الأقصر.

كما يهدف المشروع لخدمة عدد (10) قرى موزعين على عدد 2٢) كلستر وهما كلستر كيمان المطاعنة ويضم قرى (الغريرة-كيمان المطاعنة -طفنيس-اصفون -حلفا 3) حيث تم نهو مستندات الطرح والتصميم التفصيلى بمعرفة المكتب الاستشارى، كلستر الدبابية ويضم قرى ( المعلا -الدبابية -الشغب -العديسات قبلى -العديسات بحرى )، بالإضافة لعمل دراسة جدوى مبدئية لقرى المعلا والدبابية والشغب.

جدير بالذكر أنه أجرت شركة مياه الاقصر بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان إعداد كراسة الشروط المرجعية لتأهيل استشارى دعم التنفيذ، تم استعراض ورشة العمل من خلال بعثة البنك الافريقى، ووحدة إدارة المشروع بوزارة الإسكان PMU، وفريق عمل المشروع بشركة مياه الاقصر للتعرف على وصف البرنامج والإجراءات ذات الاولوية ومتطلبات المشتريات والادارة المالية ومتطلبات الصرف والمشاركة المجتمعية والبيئية والسلامة والصحة المهنية وتم عرض خطة تنفيذ الأعمال.

في نهاية الورشة قام اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاقصر بتوجيه الشكر لبعثة البنك الافريقى ووحدة متابعة المشروع بوزارة الإسكان على الدعم المقدم، وكذلك قام سيادته بتوجيه فريق عمل المشروع بشركة الاقصر لنهو الاجراءات المطلوبة اول باول لتحقيق الخطة الطموحة لتنفيذ المشروع في ظل اهتمام القيادة السياسية بالمشروعات القومية ذات النفع العام لخدمة المواطنين.

المصرى اليوم

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