دار الكتب توثق تاريخ الطرب احتفاءً بمهرجان الموسيقي العريية

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بمناسبة الإحتفال بالدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية التي بدأت فعالياتها في الأول من نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر لمدة 15 يوما.

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، معرضا وثائقيا عن تاريخ المهرجان.

ويضم المعرض صورا من أهم الوثائق التي تؤرخ للعمل العربي المشترك في مجال الموسيقى والطرب كما تؤرخ الوثائق المعروضة لمهرجان الموسيقى العربية في دوراته المختلفة. يقام المعرض بدار الأوبرا المصرية ويستمر حتى نهاية المهرجان.