أوقاف الأقصر: افتتاح مسجد جديد بقرية الأقالتة بالقرنة

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أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم اليوم الجمعة، افتتاح مسجد جديد من المساجد التي تم الانتهاء من بنائها وتشييدها وهو مسجد الحاج حسيب ابراهيم والذى يقع بقرية الاقالته بمركز ومدينة القرنه وبحضور لفيف من قيادات الدعوه بمديرية أوقاف الاقصر وعلى رأسهم السيد صاحب الفضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية وعدد من قيادات الاوقاف.

كما حضر حفل افتتاح المسجد فضيلة الشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل المديرية، والشيخ عبدالستار إبراهيم ابوااحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية والشيخ حسان عثمات مدير ادلره القرنه وقيادات الدعوه بإدارة أوقاف القرنه وليف من الساده المواطنين المحترمين.

وذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.