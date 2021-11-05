«الآنسة فرح 4 »: كوميديا وقصة حب وخلافات بين شادي وفرح

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أطلقت الشركة المنتجة للمسلسل «الأنسة فرح»، الموسم الرابع على منصة شاهد vip، ليتصدر تريند المنصة فور إطلاقه ويحصد العديد من المشاهدات، ومن المقرر إطلاق الموسم الخامس والأخير قريبًا حيث إنه تم تصوير جميع مواسم المسلسل بإجمالي 110 حلقة على مدار 3 سنوات.

وسيشهد الموسم الرابع من مسلسل الآنسة فرح على عودة فرح لآدم مرة أخرى، بعدما ظهر للمرة الأولى في الموسم الثالث ليكشف لنا عن علاقة حب أولى لم تكتمل، ولكن تعود هذه العلاقة لتثير المشاكل بين فرح وشادي، ولكن لم تسر الأمور مثلما أراد الأخير، واعترفت فرح لآدم بحبها رغم رفض ديدا وماجدة.

أما شادي وفرح فاستمرت الصراعات بينها بسبب الطريقة التي يريد كل منها تربية فريد بها، حيث اكتشفت فرح بأن فريد كان يلعب بالتابلت دون معرفتها وباتفاقه مع أبيه، لتتطور الخلافات بينهما ويتركها ويذهب إلى كارن.

مسلسل الآنسة فرح هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وقد انتهت Sproduction من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقة على مدار 3 سنوات.

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، على الطيب، هبة عبدالعزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج، وقد حصد أجزاءه الثلاثة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.