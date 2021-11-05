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حضر لاستئصال ورم على المخ.. تفاصيل مصرع رجل أعمال يمني في فيصل

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حضر لاستئصال ورم على المخ.. تفاصيل مصرع رجل أعمال يمني في فيصل حضر لاستئصال ورم على المخ.. تفاصيل مصرع رجل أعمال يمني في فيصل

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«حضر إلى القاهرة، لاستئصال ورم على المخ، وأثناء وقوفه في الشرفة اختل توازنه وسقط أرضًا وتوفى».. خلصت جهات التحقيق في الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية وراء مصرع رجل أعمال يمني، عمره 45 عامًا، جاء لمصر رفقة صديقه.

سقط من الطابق الثالث عشر

المعاينة أثبتت أن الضحية سقط من الطابق الـ 13، ولم يستطع التحكم في اتزانه، وغُثر على دماء بالأرض فحصها خبراء المعمل الجنائي لمضاهاتها بدماء الضحية لبيان مطابقتها من عدمه.

وفُرغت كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة، لبيان التقاطها صورًا لسقوط رجل الأعمال اليمني من عدمه.

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إخطار سفارة اليمن بالواقعة

وعقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، قررت جهات التحقيق التصريح بدفن جثمان رجل الأعمال.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقى بلاغًا بسقوط رجل أعمال يمني من شرفة بالطابق الـ 13، إثر اختلال توازنه ولقي مصرعه على الفور.

كما، أخطرت جهات التحقيق سفارة اليمن بتفاصيل الواقعة.

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المصرى اليوم

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