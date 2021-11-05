ضبط شقيقين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزلهما بسوهاج

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تمكن اليوم ضباط قسم شرطة السياحة والآثار بمديرية أمن سوهاج، من ضبط شقيقين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزلهما بدائرة قسم شرطة طهطا في شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط قسم شرطة السياحة والآثار بالمديرية، مفادها قيام كل من: محمد. ح. أ «31 سنة- ميكانيكي»، وشقيقه إبراهيم. ح. أ «21 سنة- ميكانيكي»، ويقيمان بدائرة قسم طهطا، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزلهما، وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط القسم، بالإشتراك وضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، بقيادة العقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، باستهداف منزل المذكورين، حيث تم ضبطهما والعثور على حفره دائريه الشكل بقطر 2.6 متر، وبعمق 3 أمتار تنتهي بممر للجهه الغربيه بطول 3 أمتار، وممر آخر من الناحية القبلية بطول 3 أمتار، ووجود كمية كبيرة من الرديم ناتج أعمال الحفر، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، واعترف المتهمان بإرتكاب الواقعة بحثاً عن الآثار، وبأجراء المعاينة بمعرفة مفتشي أثار المنطقة أفادوا بأن الحفر بقصد البحث عن الأثار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.