وزارة النقل تنجز أعمالاً عدة للسلامة على طرقها خلال أكتوبر

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بهدف رفع مستوى السلامة والجودة وتعزيز كفاءة التشغيل

نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر أكتوبر عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل.

وقامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات المساهمة في تعزيز مستوى السلامة على الطرق؛ منها تحسين "10" تقاطعات وإنارة "13" تقاطعًا، إضافةً لتنفيذ أعمال الدهانات على الطرق بإجمالي أطوال "40" كيلومترًا، إضافة إلى وضع سياج وحواجز بجميع أنواعها "المعدنية والخرسانية والدورانية" بطول "80" كيلومترًا، إضافة إلى تركيب العلامات الأرضية "عيون القطط" بإجمالي "17486" وحدة، مع تركيب وصيانة "333" لوحة تحذيرية وإرشادية.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق؛ حيث تهدف الاستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، بالإضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة، ذات مستوى عال من الجودة والسلامة.

