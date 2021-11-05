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التضامن تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة من الرائدات الريفيات

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التضامن تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة من الرائدات الريفيات التضامن تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة من الرائدات الريفيات

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تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات وفيما يلي الشروط المطلوبة:

- عمر المتقدمة بين 21- 35 سنة.

- حاصلة على مؤهل عالي أو متوسط حد أدنى.

- الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.

- تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الاقناع وبالحفاظ على السرية.

- تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية).

- لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا (هاتف ذكي- تابلت).

آلية التقدم والمستندات المطلوبة:

- التقديم مـن خـلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moss.gov.e

- أو إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمـة توظيـف على رقـم ١٤٤٢ وإرفـاق صـورة مـن الـرقـم القومي، شهادة المؤهـل وشهادة لائقـة طبية لممارسة العمـل.

مميزات التعاقد:

- التعاقد سنوياً ويُجدّد بناء على حسن الأداء.

- يتراوح العائد الشهري للرائدة بين ٩٠٠- ١٣٠٠ جنيها طبقا لحجم العمل.

- تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبـز بعـد البحث الاجتماعي.

ملحوظة: يوجد نسبة سيتم قبولها من مستفيدات أسر تكافل الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط.

المصرى اليوم

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