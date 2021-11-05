التضامن تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة من الرائدات الريفيات

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تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات وفيما يلي الشروط المطلوبة:
- عمر المتقدمة بين 21- 35 سنة.
- حاصلة على مؤهل عالي أو متوسط حد أدنى.
- الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.
- تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الاقناع وبالحفاظ على السرية.
- تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية).
- لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا (هاتف ذكي- تابلت).
آلية التقدم والمستندات المطلوبة:
- التقديم مـن خـلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moss.gov.e
- أو إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمـة توظيـف على رقـم ١٤٤٢ وإرفـاق صـورة مـن الـرقـم القومي، شهادة المؤهـل وشهادة لائقـة طبية لممارسة العمـل.
مميزات التعاقد:
- التعاقد سنوياً ويُجدّد بناء على حسن الأداء.
- يتراوح العائد الشهري للرائدة بين ٩٠٠- ١٣٠٠ جنيها طبقا لحجم العمل.
- تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبـز بعـد البحث الاجتماعي.
ملحوظة: يوجد نسبة سيتم قبولها من مستفيدات أسر تكافل الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط.