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تشدد على مواطنيها مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت

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السعودية تشدد على مواطنيها مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت تشدد على مواطنيها مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت

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دعت سفارة المملكة العربية المتواجدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في بيان اليوم الجمعة، مواطنيها ضرورة مغادرة إثيوبيا بسبب تدهو رالوضع الأمني.

ونشرت السفارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بياناً قالت فيه " سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إثيوبيا تدعو المواطنين السعوديين المتواجدين في اثيوبيا الى ضرورة المغادرة منها في أقرب فرصة ممكنة. وذلك للظروف الحالية التي تمر بها إثيوبيا. وتنوه السفارة على جميع المواطنين المتواجدين في اثيوبيا اقصى درجات الحيطة والحذر.

- بيان السفارة السعودية في إثيوبيا على تويتر -

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد صرح منذ أيام بأنه يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وإعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا، مشيرا إلى أن استقرار البلاد والمنطقة أصبح على المحك، وطالب بضرورة إجراء حوار وطني شامل لحل الأزمة في إثيوبيا.

المصرى اليوم

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