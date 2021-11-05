3 طلبات من تشافي قبل توليه تدريب برشلونة

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يبدو أن برشلونة حقق انفراجة في محادثاته مع نادي السد القطري حيث اقتربوا من إعلان تشافي هيرنانديز مدربًا جديدًا للنادي.

وفقًا للتقارير، يعتزم برشلونة الإعلان عن تعيين تشافي في وقت لاحق اليوم.

يأتي ذلك بعد أسابيع من التكهنات والحديث عن تولي تشافي منصب مدير ناديه السابق.

يأتي ذلك بعدما أعلن النادي الكتالوني منذ أيام إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان، حيث كان من المتوقع أن يتم اختيار تشافي، نجم برشلونة السابق البالغ من العمر 41 عامًا، كمدير فني جديد للنادي.

وفقًا لراديو كات، توصل العمالقة الكتالونيون إلى اتفاق مع لاعبهم السابق منذ فترة، وبدأ الإسباني بالفعل في وضع خطط لمستقبله في كامب نو.

وفقًا للتقارير، بينما يستعد لتولي زمام الأمور، قدم تشافي الفائز بكأس العالم 2010 ثلاثة طلبات مهمة إلى رئيس برشلونة خوان لابورتا وإدارة النادي.

أول الطلبات الثلاثة هو السماح له بمواصلة العمل إلى جانب فريقه المُساعد في السد- من بينهم أوسكار هيرنانديز وسيرجيو أليجري، مدربيه المساعدين والمدرب إيفان توريس.

كما يريد أن يرافقه ديفيد براتس وتوني لوبو وسيرجيو جارسيا إلى جانب إخصائي العلاج الطبيعي.

بعد ذلك، دعا إلى تجديد القسم الطبي بالنادي. تعرض البلوجرانا للعديد من الإصابات هذا الموسم. طلب تشافي عودة الدكتور ريكارد برونا، الذي عمل سابقًا في برشلونة ويعمل الآن في دبي.

وطلب تشافي الثالث هو التعاقد مع لاعب خلال فترة الانتقالات في يناير. على الرغم من أزمة النادي المالية، قد يتمكن الفريق الكتالوني من استثمار 20 مليون يورو، وتشافي حريص على إضافة لاعب بموصفات خاصة إلى فريقه.