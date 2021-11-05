تحرك مفاجئ من نيوكاسل للتعاقد مع حارس برشلونة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت تقارير صحفية بريطانية صادرة الجمعة عن رغبة، نيوكاسل يونايتد في التعاقد مع حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني مارك أندريه تير شتيجن، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

كان الحارس الدولي الألماني ساعد النادي الكتالوني على تحقيق الثلاثية من خلال اللعب جميع دقائق الفريق في مشواره في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما غادر كلاوديو برافو إلى مانشستر سيتي، حيث أصبح شتيجن الحارس الأول لبرشلونة في موسم 2016-2017.

وفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، يصل تير شتيجن إلى ظهوره رقم 300 مع برشلونة، لكنه قد يغادر عملاق الليجا في يناير. لا يزال رئيس النادي خوان لابورتا يحظى باحترام كبير، لكنه على استعداد للتخلي عنه من أجل زيادة الموارد المالية.

وأشارت الصحيفة إلى من المتوقع أن المقابل المالي يصل إلى 55 مليون يورو (47 مليون جنيه إسترليني) للحصول على توقيع الحارس الذي يُقدم مستويات جيدة مع البرسا.

وانضم مارك أندريه تير شتيجن إلى العملاق الكاتلوني قادمًا من صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ في 2014، وأصبح أساسيًا في التشكيلة الأساسية في المواسم الأخيرة.

برشلونة في مأزق مالي، لذلك قد يكون من الضروري رحيل لاعب أساسي في الفريق الأول لمساعدتهم على العودة إلى المسار الصحيح، وقد خصص نيوكاسل 47 مليون جنيه إسترليني في حالة موافقة برشلونة على صفقة والتي سيكون من الصعب رفضها. الوضع المالي الحالي لبرشلونة.