أرقام مميزة من "ديربي الرياض" بين "النصر" و"الشباب".. تعرف عليها

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يزخر "ديربي الرياض" بين "النصر" و"الشباب" في دوري المحترفين السعودي بالعديد من الأرقام المميزة والإحصائيات المهمة، والتي تشكل علامة فارقة في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويستضيف الليلة فريق الشباب منافسه النصر في "ديربي الرياض" على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجاري 2021-2022.

- قبل مواجهة الليلة التقى الفريقان 26 مرة في دوري المحترفين، كان للشباب نصيب الأسد؛ إذا تغلب في 10 مباريات مقابل 8 للنصر، فيما حضر التعادل في 8 مناسبات.

- لم يتمكن الشباب في آخر 21 مواجهة جمعته أمام جيرانه من الرياض بدوري المحترفين من تحقيق سوى فوزين فقط، وكلا الفوزين كانا أمام منافسه الليلة النصر، حيث خسر 13 مواجهة وتعادل في 6 مناسبات.

- سجل الشباب 8 أهداف في آخر 3 مواجهات أمام النصر بدوري المحترفين أكثر بهدف مما سجله في 14 مواجهة قبل ذلك (7).

- المباراة اليوم بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ستكون اللقاء رقم 14 بينهما على ملعب "الملز"، حيث التقى الفريقان 13 مرة في دوري المحترفين بالملز، كسب النصر منها 5 مباريات وفاز الشباب 4 مرات وتعادلا في 4 لقاءات.

- وكان أول لقاء جمع الفريقين على ملعب الملز بدوري المحترفين بتاريخ 22 نوفمبر 2008 وانتهى بالتعادل السلبي.

- يعتبر هذا اللقاء رقم 90 على مستوى الدوري بكل مسمياته حيث التقى الفريقان 89 مرة من قبل انتصر الشباب 32 مرة فيما حقق النصر الفوز في 31 مباراة وانتهت 26 مواجهة بالتعادل وسجل الشباب 109 أهداف فيما هز النصر الشباك 103 مرات.