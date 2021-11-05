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بعد تكرار الذبح.. استشاري بطب سوهاج يُطالب بنشر التوعية للحد من ظاهرة العنف

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بعد تكرار حوادث الذبح.. استشاري بطب سوهاج يُطالب بنشر التوعية للحد من ظاهرة العنف بعد تكرار الذبح.. استشاري بطب سوهاج يُطالب بنشر التوعية للحد من ظاهرة العنف

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«مش عاوزة ابنى يموت مذبوح زي اللى حصل في الإسماعيلية»، كلمات رددتها الأم الخمسينية وهى تلقى نظرات مشتتة إلى ابنها المصاب بذبح قطعى في الرقبة، يربت على كتفها الدكتور إسلام عامر، مدرس جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة بكلية الطب جامعة سوهاج، واعدًا إياها بأن يبذل قصارى جهده لإنقاذ حياة ابنها.

كانت الساعة تقترب من الثالثة صباحا عندما استقبل الدكتور اسلام عامر مكالمة هاتفية من أحد الأطباء يخبره باستقبال مستشفى سوهاج الجامعى شاب في الثالثة والعشرين من عمره مصاب بذبح جرحى في الرقبة وقطع كامل في القصبة الهوائية بجانب عدد من الطعنات في الظهر والفخد، ليسرع الطبيب الشاب إلى المستشفى وهناك يجد شاب فاقدا وعيه بين الحياة والموت.

يحكى عامر لـ«المصرى اليوم» تفاصيل عملية استمرت ما يقرب من ٧ ساعات كادت أن تتحول إلى حادث الإسماعيلية عندما توفى رجل خمسينى العمر إثر ذبح شاب له وفصل رقبته عن جسده، وقال: «استقبلنا الشاب «م.ع»يبلغ من العمر ٢٣ عاماً اعتدي علية بالضرب من اخرين مما نتج عنه ذبح بالرقبه وعده طعنات نافذه بالظهر والساقين، ويعاني من نزيف شديد بالرقبه وهبوط حاد في الدورة الدمويه، حيث قام أطباء الاستقبال بعمل ما تتطلبه حاله المصاب من انعاش، وتوفير ٤ أكياس دم و٦ اكياس بلازما وتركيب المحاليل المطلوبة، وإعطاء كل الادويه والمضادات الحيويه والمسكنات لتثبيت حاله المصاب وتجهيزه لإجراء التدخلات الجراحيه المطلوبة».

بـ«ضربة موت»، هكذا وصف عامر حادث الإصابة، مشيرا أن من قام بذبح الشاب كان يريد قتله وأنه قام بوقف النزيف الشديد الناتج عن تهتك الأوعية الدموية، حيث تم خياطة وإعادة تشغيل جميع الأوعية الدموية النازفة بالرقبة، وإعاده رتق وخياطة كل العضلات المتهتكة، كما قام فريق جراحه الأنف والأذن باعاده تقييم القطع الكامل بالقصبة الهوائيه، واعاده خياطته وعمل دعامه داخليه للقصبة الهوائية للحفاظ على مسار الهواء الطبيعى للمريض وعمل فتحه تنفس خارجيه للمريض، وبفضل العناية الالهية تم انقاذ المريض ونقله للقسم الداخلى لتلقي الرعايه الصحية الشامله له.

وأكد عامر أننا بحاجة إلى نشر التوعية بين المواطنين، منعا لتكرار هذه الظواهر من العنف التي طرأت حديثا على المجتمع المصرى.

المصرى اليوم

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