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رفع 320 طن مخلفات صلبة من منطقة مصنع الثلج

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رفع 320 طن مخلفات صلبة من منطقة مصنع الثلج رفع 320 طن مخلفات صلبة من منطقة مصنع الثلج

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تنفيذ الخطة التي وجه بإعدادها لرفع التراكمات التاريخية للقمامة ومخلفات الهدم وغيرها والتي تتراكم بالأراضي الفضاء الكائنة بوسط الكتل السكانية، والتي تعاني منها بعض المناطق بمدينة بني سويف.

واصلت الوحدة المحلية، برئاسة هاني الجويلي، أعمال رفع المخلفات والتراكمات من منطقة مصنع الثلج،وقد تم رفع 320 طن تراكمات من المخلفات الصلبة، اليوم الجمعة، ونواتج الهدم والبناء من خلال 20 نقلة باستخدام لوادر وسيارات نقل القمامة من معدات الوحدة المحلية ومشروع النظافة، بالإضافة إلى أعمال النظافة ورفع المخلفات وتهذيب الأشجار والتي تم تنفيذها بشارع الحرية،بجانب أعمال الصيانة أعمدة الإنارة، وذلك استجابة لشكوى سكان المنطقة من تلك التراكمات وما يترتب عليه من أضرار بييئة وصحية وانتشار روائح كريهة.

وأشار رئيس المدينة إلى توجيهات المحافظ، د.محمد هاني غنيم، باتخاذ ما يلزم لعدم تكرار إلقاء المخلفات بالمكان بعد تنظيفه واتخاذ الإجراء القانوني والإداري حيال المخالفين وتحرير المحاضر البيئة اللازمة،منعا استغلاله مرة أخرى لتجمع القمامة والمخلفات.

المصرى اليوم

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