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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين في فندق الإقامة استعدادًا لمباراة القمة، قبل التحرك إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك في الثامنة مساء اليوم.

وقام المدير الفني خلال المحاضرة بمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بشكل مميز خلال مباراة الزمالك.

وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا يوم الأربعاء الماضي، بعد أن خاض مباراة ودية أمام فريق المرج فاز بها بهدفين لهدف.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف نظيف على فريق البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بعد أن تغلب على الإسماعيلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى.‏