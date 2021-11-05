نجوم الفن يشاركون في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على التواجد والمشاركة في انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية المقامة حاليًا بنادي النقابة بشارع البحر الأعظم بالجيزة، من بينهم: محمود حميدة، لبنى ونس، سامي مغاوري، أحمد حلاوة، محمد أبوداوود، إيهاب فهمي، عمر السعيد، علا رامي، منة بدر تيسير، ندى عادل، أيمن عزب، عبدالله مشرف، محمد عبدالمعطي، أشرف طلبة، أيمن الشيوي، عفاف رشاد.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية

انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية

انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية

وقال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة فرضت 200 جنيه لأى عضو يتخلف عن المشاركة والإدلاء بصوته في انتخابات النقابة، مؤكدا إنه يثق في حضور أعضاء النقابة، خاصة أن جميعهم حريص على اختيار ممثليه في النقابة بنفسه من أجل مستقبلها، والحرص على استمرار الخدمات التي تقدمها ومجلس إدارتها لأعضائها.

ومن المقرر، أن تنتهي انتخابات التجديد النصفي، في الساعاة الخامسة مساء، ومرشح للانتخابات 15 عضو يتم اختيار منهم 6 ومن ضمن المرشحين منير مكرم، أيمن عزب، أحمد سلامة، هشام عطوة.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية