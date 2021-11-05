مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى إنقلاب سيارة ملاكى على طريق سوهاج / البحر الأحمر

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لقى اليوم شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون بإصابات وكدمات وسحجات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق سوهاج / البحر الأحمر بدائرة مركز أخميم في شرق المحافظة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أخميم، بإنقلاب سيارة ووجود متوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 40 بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، للرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز أخميم، ومعاونه النقيب محمد عماد الكشكى، أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة شعبان. أ. م «36 سنة- سائق» ويقيم بدائرة قسم أول مدينة سوهاج، إختلت عجلة القياده في يده نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدي لإنقلابها على جانب الطريق، وقد نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة، وإصابة كل من: نجل عم قائد السيارة عبدالله. ص. م «29 سنة- نقاش» ويقيم بدائرة مركز أخميم، ومحمد. أ. ت «27 سنة – نقاش»، ومحمد. ق. ح «27 سنة- نقاش»، وزايد. س. س «22 سنة- نقاش»، ويقيمون بدائرة قسم أول مدينة سوهاج، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من مستقلي السيارة، وتم نقل الجثة والرابع إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وباقي المصابين إلى مستشفي سوهاج العام، وقرر المصابون بمضمون ما تقدم، وتحرر محضر، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.