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«الزراعة» تعلن تجميع 356 ألف طن من قش الأرز

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«الزراعة» تعلن تجميع 356 ألف طن من قش الأرز «الزراعة» تعلن تجميع 356 ألف طن من قش الأرز

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أعلنت وزارة الزراعه، أنه تم حتى الآن تجميع أكثر من 356 ألف طن، من قش الأرز على مستوى محافظات زراعة المحصول، وذلك من خلال 306 مركز للتجميع تم انشاءها لهذا الغرض.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التوسع في مراكز تجميع قش الأرز، وتوعية المزارعين، بأهميته الاقتصادية، وتجنب حرقه حفاظا على البيئة والحد من السحابة السوداء، وذلك بالتنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، والتنمية المحلية.

وأوضح «عزوز» أن حرق المخلفات بشكل عام سواء كانت المخلفات الزراعية أو القمامة يؤدي إلى ظهور السحابة السوداء، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجهود التي بذلت على مدار سنوات طويلة في إطار التعاون المستمر والدائم بين وزارتي الزراعة والبيئة لتعظيم الاستفادة من قش الأرز وتسليط الضوء على الإمكانيات الموجودة داخل هذا المجال.

وأضاف «عزوز» أنه على مدار سنوات طويلة استمرت لأكثر من 15 عاما تم عقد العديد من الندوات على كيفية الاستفادة من قش الأرز والاستفادة الأمثل لجمعه وتعريفهم كل الطرق لتصنيعه وعدم حرقه، وبالتالي زيادة الطلب عليه.

المصرى اليوم

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