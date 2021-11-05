أخبار عاجلة

العراق توقف رحلات الطيران إلى بيلاروس وتسحب رخصة القنصل -
"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض -
الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر -
مسوح ميدانية لقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات بالحرم -
«الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة».. ورشة عمل بعلوم المنيا -
وزيرة البيئة تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP التغيرات المناخية -
مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية -
مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين -
تحت أنظار خوان براون.. الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش وديًا -
انقطاع المياه عن قليوب لمدة 8 ساعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كارتيرون يستفز جماهير الأهلي قبل ساعات من القمة 123 الجمعة 5-11-2021 ()

Print
كارتيرون يستفز جماهير الأهلي قبل ساعات من القمة 123 الجمعة 5-11-2021 (فيديو) كارتيرون يستفز جماهير الأهلي قبل ساعات من القمة 123 الجمعة 5-11-2021 ()

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وأشعل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق ، الحرب النفسية مع الأهلي قبل لقاء القمة المقرر إقامته الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وقال كارتيرون خلال تصريحات متلفزة، الموسم الجاري سيكون صعبا للغاية على فريقه، في ظل الظروف المالية الحالية.

أضاف: «نسعى للحفاظ على لقب الدوري، ونتعامل مع الوضع الحالي بعد إيقاف القيد، ونملك قواما مميزا، كما استفدنا من عودة بعض المعارين وعلى رأسهم مصطفى فتحي».

وقال: «بالطبع المال يؤثر على كرة القدم، من الصعب إقناع لاعب ببذل المزيد من الجهد، وهو لا يتقاضى مستحقاته».

توقع المدرب الفرنسي فوز الأهلي خلال القمة، وقال: الأهلي على سبيل المثال سيكون الأقرب للفوز بلقاء القمة المقبل، لأنهم أنفقوا أموالا طائلة.. سنصارعهم بلا شك على اللقب، لكن الأموال ترجح كفتهم.

واعتبر أن الزمالك ليس مرشحا للتتويج بلقب الدوري، مشيرا إلى أن النادي يحاول تجديد عقد نجمه المغربي، أشرف بن شرقي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لأنه «لاعب مهم ومؤثر».

وأردف كارتيرون: «أين العدالة في الدوري المصري؟ عندما ظهرت بعض العدالة بتطبيق تقنية الفيديو، فاز الزمالك باللقب.. لكن يجب أن تكون البطولة أكثر عدالة».

وتابع: «لا أفهم على سبيل المثال لماذا لا يلعب الأهلي في استاد الإسماعيلية، ولماذا سيذهب الزمالك لمواجهة الإسماعيلي هناك؟ إنها ليست بطولة مجمعة لفريق واحد».

وتمنى المدرب الفرنسي تكرار سيناريو نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، هذا الموسم، في دوري أبطال إفريقيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية

مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية

مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين

مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين

مران الزمالك.. زيزو راحة من التدريبات

مران الزمالك.. زيزو راحة من التدريبات

وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل )

وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل )