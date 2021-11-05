هاني شاكر في حفل دبي لجمهوره: «تذوقكُم للموسيقي يأكد أن الدنيا لسه بخير»

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أحيا النجم هاني شاكر حفل جماهيري ضخم، بصحبة فرقته الموسيقية في دبي،امس، ضمن فعاليات مهرجان ابوظبي كلاسيك الموسم العاشر، في إتحاد ارينا بجزيرة أس ايلاند. ‎وقدم هاني شاكر خلال الحفل مجموعه كبيرة من أغانية وسط تفاعل الجمهور الذي حضر الحفل من جميع الأعمار.

‎ويُعد حفل هاني شاكر ضمن مهرجان موسيقي أبوظبي الكلاسيكية هو الأول لفنان عربي من تنظيم دائرة الثقافة على هذا المسرح.

وقال شاكر في كلمته لجمهوره:«الدنيا حلوة بيكم أنتم، طول ما في جمهور زيكم بجد، الساحة الفنية تشهد العديد من التغيرات وحاجات غريبة عننا حسب تعبيره، وعن معتقداتنا، واصالتنا وثقافتنا، وتقاليدنا، برأيي الحارس الأكبر والاعظم والأهم هو أنتم، الفن الآخر لو مش عاجبنا لومسمعنهوش أو منحناه أي أهمية سيختفي، الجمهور الزواق للموسيقي بيأكد أن الدنيا لسه بخير. وغنى شاكر خلال الحفل كل ليلة، لو بتحب، لسه بتسألى، بأمر الحب،نسيانك صعب اكيد،وعد منى.،بعد حبك،كده برضه يا قمر،تعالوا.،غلطة، بعد حبك، ياريتك معايا.وعلى الضحكاية .

ومن المقرر أن يحيي شاكر حفله بمهرجان الموسيقي العربية بالقاهرة على خشبة مسرح النافورة، الخميس ١١ نوفمبر، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.

- صورة أرشيفية