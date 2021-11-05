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قصر السينما يستضيف «زينه» في برنامج نجم وندوة الأحد

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قصر السينما يستضيف «زينه» في برنامج نجم وندوة الأحد قصر السينما يستضيف «زينه» في برنامج نجم وندوة الأحد

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يستضيف قصر ثقافة السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية الفنانة زينة الأحد المقبل الموافق ١٤ نوفمبر الجاري من خلال برنامج نجم وندوة الذي يقيمه قصر السينما دورياً بهدف مناقشة النجمة عن مجمل أعمالها الفنية وأجرأ أدوارها في السينما المصرية والتي ناقشت قضايا مجتمعية هامه وخاصة دورها في فيلم «بنتين من » المزمع عرضه عقب الندوة، وسوف يدير الندوة الناقد طارق الشناوي.

يأت يذلك ضمن فعاليات مشروع «السينما بين يديك» المقام برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

و يذكر أن فيلم «بنتين من مصر» بطولة زينه، صبا مبارك، احمد وفيق، إياد نصار، وطارق لطفى، انتاج عام ٢٠١٠، وتدور أحداثه حول مشاكل العنوسه وتأخر الزواج في مصر في قالب درامى يعرض اسباب التاخر ومشاعر الفتيات تجاه تلك الأزمه وكيفية التغلب عليها .

المصرى اليوم

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