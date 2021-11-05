يوم ثقافى ترفيهي بمدرسة أحمد بن طولون لثقافة الطفل

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر شهداء ٢٥ يناير لثقافة الطفل التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل يوم ترفيهي بمدرسة أحمد بن طولون الابتدائيه تضمنت ورشة ثقافية لعمل مسابقة في المعلومات العامة عن هجرة الرسول والبصيرة النبوية وأسماء الصحابه وزوجات الرسول وأبناءه والغزوات التي خاضها من أجل الرساله النبويه نفذتها شيماء صبرى.

كما نفذت ورشة فنون تشكيلية لتنمية المهارات الإبداعية والحركيه بتحقيق تآزر عصبي حركي من خلال عمل دبدوب بالأشكال الهندسيه تصميم الدائره والمثلث والبيضاوي بورق الفوم والكانسون نفذتها فاطمه شعبان وورشه لعمل ساعه حائط بورق الكانسون الملون نفذتها ناريمان نبيل.

ياتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الثقافة برئاسة أ.د. إيناس عبدالدايم بتنمية المهارات الإبداعية للأطفال والنشئ، وتثقيفه وتزويده بالمعلومات العامة في شتى المجالات من أجل خلق جيل مثقف واعٍ.