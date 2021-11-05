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«الريف المصرى»: تطهير مخرات السيول والمواقع المتضررة من التقلبات الجوية بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان

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«الريف المصرى»: تطهير مخرات السيول والمواقع المتضررة من التقلبات الجوية بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان «الريف المصرى»: تطهير مخرات السيول والمواقع المتضررة من التقلبات الجوية بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان

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أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن تدافع أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق والمدقات الرئيسية والفرعية بأراضى المشروع في المغرة، وإعادة تأهيلها في أعقاب تأثر بعضها من جراء العواصف الجوية وموجة السيول والأمطار الرعدية التي تعرضت لها المغرة، ضمن كافة مناطق قطاع جنوب مدينة العلمين بالكامل ومحافظة مطروح على مدار الأسبوع الماضى.

وأصدر اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، قراراً بتكليف عدد من شركات الطرق المتخصصة والوطنية لرفع كفاءة كافة المدقات المتأثرة من عواقب السيول والعواصف الجوية، بما يسهم في تيسير حركة تنقل المنتفعين بأراضى المشروع القومى في المغرة، وضمان استمرار مزاولة نشاطهم.

وقال «عبدالوهاب»، ان شركة تنمية الريف المصرى الجديد قامت بالدفع بمجموعات عمل ولجان متخصصة، تقوم منذ الساعات الأولى للتقلبات الجوية برفع إحداثيات المواقع المتضررة والمدقات المتأثرة بفعل السيول والأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة المغرة.

وأضاف رئيس شركة الريف المصري الجديد إنه يجري حالياً عمليات معاينة الشركة لكافة المدقات والطرق الفرعية التي تأثرت بفعل السيول والأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية والمناخية التي واجهت منطقة المغرة مؤخراً، وذلك من خلال فرق عمل ولجان تم تشكيلها والدفع بها، تضم خبراء وفنيين من كافة التخصصات والقطاعات المعنية الفنية والتنفيذية.

وأوضح «عبدالوهاب»، ان اللجان المتخصصة تباشر عملها بصفة مستمرة ومتواصلة على مدار الساعة، من أجل الرصد الفورى والدقيق لأية تلفيات أو تغيرات تطرأ على الطرق الرئيسية والفرعية لأراضى المشروع بالمغرة.

وأشار رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد انه يجري متابعة عمليات التطهير المستمر ل «مخرات السيول» و«البرابخ» التي أقامتها على جانبى الطريق الرئيسى الأسفلتى بالموقع، لضمان سلامة مرتادى الطريق من منتفعى المشروع القومى وكافة المواطنين، وضمان أعلى كفاءة لجميع الطرق والمدقات التابعة لأراضى «الريف المصرى الجديد» والمشروع القومى ال ١.٥ مليون فدان.

المصرى اليوم

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