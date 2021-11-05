بدء تطعيم العاملين بمواقع مشروعات «حياة كريمة» بسوهاج

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قالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، إنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، باستهداف أكبر عدد من المواطنين بنطاق المحافظة للحصول على لقاح فيروس كورونا، بدأت الفرق المتنقلة التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة في تطعيم العاملين بمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وكيل صحة سوهاج- في تصريح لها اليوم الجمعة- أن المديرية أطلقت عددا من الفرق المتنقلة والتي تم تخصيصها لاستهداف العاملين بمشروعات «حياة كريمة» بجميع المراكز والقرى التي تستهدفها المبادرة بنطاق المحافظة، وذلك للتيسير والتسهيل على العاملين بدون الحاجة إلى انتقالهم من مواقعهم للحصول على اللقاح، لافته إلى أنه يتم التسجيل للعاملين على موقع وزارة الصحة، وعمل جميع الإجراءات اللازمة وحصول المواطن على شهادة تفيد بتطعيمه ويتم تحديد موعد آخر للحصول على الجرعة التانية، لافتة إلى توافر اللقاح، وتذليل كافة العقبات أمام جميع المواطنين لسهولة الحصول عليه.

وناشدت وكيل صحة سوهاج جموع المواطنين بضرورة الإسراع للحصول على التطعيم لحمايتهم وحماية أسرهم.