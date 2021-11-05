أخبار عاجلة

العراق توقف رحلات الطيران إلى بيلاروس وتسحب رخصة القنصل -
"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض -
الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر -
مسوح ميدانية لقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات بالحرم -
«الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة».. ورشة عمل بعلوم المنيا -
وزيرة البيئة تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP التغيرات المناخية -
مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية -
مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين -
تحت أنظار خوان براون.. الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش وديًا -
انقطاع المياه عن قليوب لمدة 8 ساعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أرقام مميزة من "ديربي الرياض" بين "النصر" و"الشباب".. تعرف عليها

Print
أرقام مميزة من "ديربي الرياض" بين "النصر" و"الشباب".. تعرف عليها أرقام مميزة من "ديربي الرياض" بين "النصر" و"الشباب".. تعرف عليها

أرقام مميزة من

يزخر "ديربي الرياض" بين "النصر" و"الشباب" في دوري المحترفين السعودي بالعديد من الأرقام المميزة والإحصائيات المهمة، والتي تشكل علامة فارقة في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويستضيف الليلة فريق الشباب منافسه النصر في "ديربي الرياض" على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجاري 2021-2022.

- قبل مواجهة الليلة التقى الفريقان 26 مرة في دوري المحترفين، كان للشباب نصيب الأسد؛ إذا تغلب في 10 مباريات مقابل 8 للنصر، فيما حضر التعادل في 8 مناسبات.

- لم يتمكن الشباب في آخر 21 مواجهة جمعته أمام جيرانه من الرياض بدوري المحترفين من تحقيق سوى فوزين فقط، وكلا الفوزين كانا أمام منافسه الليلة النصر، حيث خسر 13 مواجهة وتعادل في 6 مناسبات.

- سجل الشباب 8 أهداف في آخر 3 مواجهات أمام النصر بدوري المحترفين أكثر بهدف مما سجله في 14 مواجهة قبل ذلك (7).

- المباراة اليوم بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ستكون اللقاء رقم 14 بينهما على ملعب "الملز"، حيث التقى الفريقان 13 مرة في دوري المحترفين بالملز، كسب النصر منها 5 مباريات وفاز الشباب 4 مرات وتعادلا في 4 لقاءات.

- وكان أول لقاء جمع الفريقين على ملعب الملز بدوري المحترفين بتاريخ 22 نوفمبر 2008 وانتهى بالتعادل السلبي.

- يعتبر هذا اللقاء رقم 90 على مستوى الدوري بكل مسمياته حيث التقى الفريقان 89 مرة من قبل انتصر الشباب 32 مرة فيما حقق النصر الفوز في 31 مباراة وانتهت 26 مواجهة بالتعادل وسجل الشباب 109 أهداف فيما هز النصر الشباك 103 مرات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض

"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض

الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر

الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر

مسوح ميدانية لقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات بالحرم

مسوح ميدانية لقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات بالحرم

رؤوس مقطوعة.. "بوليتيكو" يروي عن فرق الموت ورسائل "طالبان" المفخخة!

رؤوس مقطوعة.. "بوليتيكو" يروي عن فرق الموت ورسائل "طالبان" المفخخة!