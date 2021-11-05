"التقويم": هذه الوظائف التعليمية لا يلزم لممارستها رخصة مهنية

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أكدت أن الاختبارات الخاصة بتلك المهن اختيارية لإثبات الكفاءة

أكدت هيئة تقويم التعليم أن الوظائف الأخرى غير المعلم مثل "قائد المدرسة والمرشد الطلابي والمعلم الموهوب وأمين مصادر التعلم"، لا يلزم لممارستها الحصول على رخصة مهنية، موضحة أن الاختبارات الخاصة بتلك المهن متاحة بشكل اختياري لغرض إثبات الكفاءة المعرفية لمن يرغب، ما لم يصدر تنظيمات حولها.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أجرت أمس تعديلات على بعض ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية؛ ومنها أن تطبيق الضوابط سيكون فقط على المعلمين والراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية.