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"التحالف":  (29) عملية استهدفت آليات وعناصر الحوثيين بالبيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية

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"التحالف":  (29) عملية استهدفت آليات وعناصر الحوثيين بالبيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية "التحالف":  (29) عملية استهدفت آليات وعناصر الحوثيين بالبيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية
شملت تدمير (16) من الآليات العسكرية، والقضاء على  (126) عنصراً إرهابيًا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ (29) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بالبيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكد "التحالف" ان عمليات الاستهداف شملت تدمير (16) من الآليات العسكرية، والقضاء على (126) عنصراً إرهابيًا.
‏وقال تحالف دعم الشرعية ، اننا مستمرون في تقديم الدعم والإسناد للجيش الوطني اليمني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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