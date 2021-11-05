أخبار عاجلة

العراق توقف رحلات الطيران إلى بيلاروس وتسحب رخصة القنصل -
"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض -
الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر -
مسوح ميدانية لقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات بالحرم -
«الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة».. ورشة عمل بعلوم المنيا -
وزيرة البيئة تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP التغيرات المناخية -
مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية -
مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين -
تحت أنظار خوان براون.. الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش وديًا -
انقطاع المياه عن قليوب لمدة 8 ساعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حقوق الإنسان" تشارك في ورشة حول "اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة"

Print
"حقوق الإنسان" تشارك في ورشة حول "اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة" "حقوق الإنسان" تشارك في ورشة حول "اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة"
من خلال ورقة علمية قدمتها عضو مجلس الهيئة الدكتورة نورة العمرو

شاركت هيئة حقوق الإنسان بورقة علمية في ورشة عمل حول "اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة" التي نظمتها جمعية النهضة النسائية خلال الفترة 31 أكتوبر - 4 نوفمبر 2021.

وتضمنت ورقة العمل التي قدمتها عضو مجلس الهيئة الدكتورة نورة العمرو، دور الهيئة بالمملكة في عملية إعداد التقارير والتزام المملكة باتفاقيات الأمم المتحدة.

وأبرزت خلال الورشة الإصلاحات المتحققة فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها والتطورات الكبيرة التي شهدتها المملكة في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين. وشملت الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قيمها ومبادئها التشريعية السنوات القليلة الماضية في مجال حقوق الإنسان، ومنها ما جاء في "رؤية المملكة 2030" وبرامجها بشأن تمكين المرأة، مستعرضة أثر الإصلاحات بالأرقام والإحصاءات.

وتطرقت "العمرو" إلى مكانة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في التشريع الوطني واهتمام المملكة بهذا الجانب، بالإضافة إلى ما تقوم به هيئة حقوق الإنسان من أدوار فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض

"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض

الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر

الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر

مسوح ميدانية لقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات بالحرم

مسوح ميدانية لقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات بالحرم

رؤوس مقطوعة.. "بوليتيكو" يروي عن فرق الموت ورسائل "طالبان" المفخخة!

رؤوس مقطوعة.. "بوليتيكو" يروي عن فرق الموت ورسائل "طالبان" المفخخة!