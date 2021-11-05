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الأمن البيئي يوقف 13 شخصًا بسبب ارتكابهم مخالفات رعي

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الأمن البيئي يوقف 13 شخصًا بسبب ارتكابهم مخالفات رعي الأمن البيئي يوقف 13 شخصًا بسبب ارتكابهم مخالفات رعي
غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس إبل و200 لكل رأس غنم

الأمن البيئي يوقف 13 شخصًا بسبب ارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي "13" مخالفًا لنظام البيئة، أربعة مواطنين وتسعة مقيمين من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي "317" رأسًا من الإبل و"85" رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الإجراءات النظامية طبقت بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا "المالكي" الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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